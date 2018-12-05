تفاصيل مثيرة في حادث سرقة «اللكزس» من فوق السطحة (فيديو)

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روى سائق السطحة، الذي تعرض لعملية سطو مُسلح يوم السبت الماضي، من قبل شخصين على طريق الرين أثناء توجهه من منطقة عسير إلى الرياض، وتم الاستيلاء على “جيب لكزس” كان ينقله، تفاصيل ما حدث معه والإصابة التي لحقت به.

وقال السائق فرح إلياس، سوداني الجنسية، إنه كان ينقل السيارة من أحد رفيدة إلى الرياض، وعندما وصل الرين وكان يفصله عن الرياض حوالي 120 كلم، استراح بعض الوقت في إحدى المحطات، ثم تحرك في الرابعة فجراً، فشاهد سيارة جيب شاص متوقفة على يمين الطريق على بعد 20 كلم من المحطة، وعندما تجاوزها لحقت به.

وأضاف، أن الشاص كان بها شخصان، قام أحدهما بإطلاق النار باتجاهه من سِلاح رشاش، ما أدى لخروجه من الإسفلت، فحاول العودة مجدداً للمحطة لكن لم يستطع بسبب استمرار إطلاق الرصاص نحوه حتى تلف الإطاران الأماميان للسطحة ولم يستطع التحرك، وعندها أنزله الجانيان من السيارة ووضعا السِلاح في رأسه.

وتابع، أنهما طلبا منه مفتاح اللكزس، وقاما بإنزالها من السطحة وأخذها أحدهما ولاذ بالفرار، فيما قام الآخر بوضع يده في جيبه وأخذ مفتاح السطحة ومبلغاً مالياً وهرب هو الآخر بالسيارة الشاص.

وأكد السائق، أنه تلقى إصابة في ساقه اليسرى، حيث اخترقت إحدى الرصاصات باب السطحة وأصابت ساقه وخرجت منها، لكن لم يشعر بإصابته إلا بعد فرار الجناة ومشاهدته لدمائه تنزف، مشيراً إلى أنه اتصل بالشرطة التي حضرت على الفور ومعهم الإسعاف، حيث نُقل للمستشفى وخضع لعملية جراحية.

وأضاف، أنه مقيم في المملكة منذ ثلاث سنوات وسافر إلى معظم مناطق المملكة بالسطحة التي يعمل عليها، مؤكداً أن هذه أول مرة يصادف مثل هذا الموقف.