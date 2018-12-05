الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طريقة «رسمية» سريعة لمعرفة قيمة «فاتورة الكهرباء» قبل إصدارها

طريقة «رسمية» سريعة لمعرفة قيمة «فاتورة الكهرباء» قبل إصدارها

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

مسؤول يعلن: توطين نصف مليون وظيفة جديدة

مسؤول يعلن: توطين نصف مليون وظيفة جديدة
0

تواصل – الرياض:

قال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، إن الوزارة تهدف بالتعاون مع وزارة العمل لتوطين نصف مليون وظيفة بقطاع سيارات الأجرة بـ60 مدينة عبر تطبيقات توجيه المركبات، بجانب توطين مكاتب تأجير السيارات، مشيراً إلى أن المنصات الثلاث تهدف لتخفيف العبء على البنية التحتية ورفع كفاءة استخدامها دون حاجة للمصارف

بلغ عدد تطبيقات توجيه المركبات المرخص لها العاملة في المملكة أكثر من 12 تطبيقاً، حسبما كشفت وزارة النقل لافتةً إلى أنها تدرس طلبات ترخيص جديدة، كما تلقت طلبات من عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النقل داخل المملكة.

أوضح ذلك وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وقال إن المجال مفتوح أمام الشباب السعودي للدخول في مجال النقل البري كسائقين، وأن المنصات الذكية الثلاث “بيان، وصل، ونقل” التي دشنتها الوزارة الاثنين الماضي، تهدف لرفع كفاءة النقل البري والطرق ورفع مستوى السلامة. حسب “الاقتصادية”

وأضاف أن 12 تطبيقاً لتوجيه مركبات الأجرة حصلت على الترخيص وتعمل حاليا داخل المملكة، وأن الهيئة تنظر عددا من الطلبات الجديدة، وستسمح للشركات التي تستوفي الشروط بالدخول إلى السوق، ومن بين الطلبات المقدمة للاستثمار في قطاع النقل طلبات من شركات أجنبية.

وكان وزير النقل بحث في مكتبه أمس الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت ووفد فرنسي مرافق له سبل التعاون بين المملكة وفرنسا في مجال النقل، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في مجال النقل بالمملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النقل» تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية لديها

«النقل» تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية لديها

«هيئة النقل» تحدد حقوق المسافرين بالقطارات

«هيئة النقل» تحدد حقوق المسافرين بالقطارات

تعرّف على شروط عمل المواطن في سيارات «الأجرة الذكية»

تعرّف على شروط عمل المواطن في سيارات «الأجرة الذكية»

هيئة النقل تعلن شروط وإجراءات العمل بنشاط توجيه المركبات

هيئة النقل تعلن شروط وإجراءات العمل بنشاط توجيه المركبات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>