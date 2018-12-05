بالفيديو.. أمطار غزيرة على جدة تعرقل الحركة المرورية‎

تواصل- فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة اليوم الأربعاء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة منها، ما أدى لارتفاع منسوب المياه في الكثير من الشوارع والطرقات.

وأظهرت مقاطع فيديو، السحب الكثيفة تغطي سماء المحافظة، وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع في حي الشرفية والصفا، وتباطؤ حركة سير المركبات، وسط استنفار آليات الدفاع المدني تحسباً لأي طارئ.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إغلاق نفق طريق الأمير ماجد وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بشكل مؤقت بسبب تجمع مياه الأمطار.

وكان المركز قد دعا سكان جدة والأماكن المحيطة بها لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة اليوم كانت 34 ملم، حسب محطة حي بني مالك، وحي الورود 29.6 ملم، وملعب الجوهرة 14.2 ملم، وحي الروضة 10.8 ملم، وأبحر 9.6 ملم، والمطار 1.6 ملم، والأمير فواز 0.4 ملم.‎