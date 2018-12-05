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خالد بن سلمان: التحالف أرغم الحوثيين على الحوار والانصياع للقرارات الدولية

خالد بن سلمان: التحالف أرغم الحوثيين على الحوار والانصياع للقرارات الدولية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في تحقيق العديد من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكد عليها دائماً، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «كان التحالف ولا يزال ملتزماً بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة مليشيات الحوثي الموالية لإيران”.

وأضاف: “نأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن النجاح للوصول لسلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من المليشيات وفق قرار مجلس الأمن 2216”.

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