قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل

تواصل – واس :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين بينهم طفل وداهمت عدة بلدات في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عيسى عماد الطيطي والشاب خالد بدران جوابرة ، بعد أن داهمت منزليهما في مخيم العروب شمال الخليل، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما .

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ماهر الاطرش، بعد أن داهمت منزله في بلدة حلحول شمال الخليل، واستولت على مركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر شرق مدينة بيت لحم، الليلة الماضية، عاطف علي حسين رباع من بلدة يطا جنوب الخليل.