الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

«واتساب» يحذّر من التهديد الأخطر على هاتفك.. «خدعة عمرها عامان»

«واتساب» يحذّر من التهديد الأخطر على هاتفك.. «خدعة عمرها عامان»
0

تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، تحذيراً جديداً مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.

وأشار “واتساب”؛ وفقاً لما نقله موقع “سوفتونيك” التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديداً عام 2016.

ويتمثل هذا الخطر، في طرح نسخة “مزيفة” من “واتساب”، يطلق عليها “واتساب الذهبي”، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.

ولكن “واتساب” حذّرت من أنه بمجرد تحميل التحديث “المزيف”؛ فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قِبَل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.

وانتشرت مجدداً رسالة فيديو بعنوان “مارتينيللي”، والتي تقدم لمستخدمي “واتساب” رسالة دعائية لتطبيق “واتساب الذهبي” والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط “واتساب الذهبي” يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.

وقالت “واتساب”: إن أي فيديوهات أو تطبيقات يُطلب منك تحميلها يدوياً عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لهاتفك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مركز كفاءة الطاقة يبدأ بث رسائل توعوية لقائدي المركبات

مركز كفاءة الطاقة يبدأ بث رسائل توعوية لقائدي المركبات

هواوي «ميت 20 برو».. موسوعة معلومات في جيبك

هواوي «ميت 20 برو».. موسوعة معلومات في جيبك

ثغرة جديدة تهدد «واتساب».. تعرّف عليها

ثغرة جديدة تهدد «واتساب».. تعرّف عليها

ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل «سيرى» إليك؟

ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل «سيرى» إليك؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>