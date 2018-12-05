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«يوتيوب» يطرح ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد وios

«يوتيوب» يطرح ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد وios
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تواصل – وكالات:

يسعى موقع “يوتيوب”، لتعميم ميزة “التشغيل التلقائي” على الصفحة الرئيسية، ليصبح بإمكان مستخدميه الاستمتاع بهذه الوظيفة المتوفرة بالموقع منذ أكثر من ستة أشهر على هواتفهم الذكية أيضاً، وفقاً لما جاء في موقع “فون ارينا” المعنى بأخبار التكنولوجيا والتقنية.

ويحاول يوتيوب جعل هذه الميزة موجودة في أنظمة “أندرويد” و”iOS” لتصبح متاحة في متناول جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع وجود احتمال أن يتغير التوقيت الدقيق للإطلاق من منطقة إلى أخرى وحتى من الهاتف إلى آخر.

وأوضح الموقع أنه بعد الانتهاء من تلك الخطوة، سيلاحظ المستخدمون على الفور تغييراً كبيراً في علامة تبويب الصفحة الرئيسية لتطبيق يوتيوب، حيث سيتم تشغيل مقاطع الفيديو بدون صوت سواء كان المستخدم يريدها أم لا أثناء التمرير.

وتقول شركة جوجل المالكة لموقع الفيديو إن معاينة مقاطع الفيديو بهذه الطريقة سيساعدك على اتخاذ “قرارات أكثر استنارة بشأن ما إذا كنت ترغب في مشاهدة مقطع فيديو، مما يؤدى إلى تفاعل أطول مع مقاطع الفيديو التي تختار مشاهدتها”.

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