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كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد
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تواصل – الرياض:

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، مبادرة تمويلية جديدة عبر موقعه الإلكتروني بمسمى “آهل”، يقدم قروضاً تمويلية تصل إلى 60 ألف ريال بدون فوائد، وبفترة سداد 5 سنوات.

وقال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، إن منتج “آهل” يهدف لضمان تمكين الأفراد والأسر من الحصول على الدعم المالي، الذي يمكنهم من تجاوز صعوباتهم المالية الآنية وتطوير مستواهم المعيشي، حتى يتسنى لهم لعب دور حيوي وإنتاجي في المجتمع.

وأكد الراشد أن البنك يحرص على مراجعة شروطه وأحكامه بصورة مستمرة، بهدف استحداث منتجات مناسبة تتوافق مع احتياجات جميع الفئات الاجتماعية المستهدفة، مضيفاً أن “آهل” يهدف لمساندة الأسر التي تزايدت مسؤولياتها الحياتية.

بدوره أوضح المشرف العام على التمويل الاجتماعي بالبنك فهد الخليوي، أن من مضى على إغلاق تمويله 5 سنوات يمكنه التقدم إلكترونياً بطلب عبر “آهل” للحصول على التمويل، في حال كان مستوفياً لشروط ولائحة التمويل الأسري، مؤكداً أن التمويل في “آهل” يصل لـ60 ألف ريال، وبقروض ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

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