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«الكهرباء»: طرح استثمارات بـ 100 مليار ريال خلال 5 سنوات

«الكهرباء»: طرح استثمارات بـ 100 مليار ريال خلال 5 سنوات
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تواصل – متابعات:

كشف محلل تطوير الأعمال بالشركة السعودية للكهرباء المهندس مهند المالكي توجه الشركة لطرح فرص استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، تتنوع هذه المشاريع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، وأن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وبين خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، ورشة عمل «عرض الفرص الاستثمارية لدى الشركة السعودية للكهرباء»، صباح أمس (الثلاثاء) بمقر الغرفة، أن شركة الكهرباء تمتلك حالياً 9 ملايين عميل، وتعتزم إيصال الخدمة إلى 2.3 مليون عميل بحلول 2021.

ولفت – وفقا لـ”عكاظ” إلى أن التوطين يعد من أهم أولويات الشركة، وأن الشركة أطلقت 3 مبادرات للتوطين عام 2014، تمثلت في دعم المقاولين والمصنعين وجذب المستثمر الجديد.

وأشار إلى أن نسبة السعودة تعد من أهم ما يحفز الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة.

من جهته، قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس نايف بن ناصر البكران، إن الشركة لديها إستراتيجية توطين من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية.

وبين أنها تتعامل مع 571 مصنعاً محلياً، وأن الشركة السعودية تتصدر نسب المشتريات الحكومية من المصانع المحلية بنسبة بلغت 68% خلال السنوات الأربع الماضية.

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