متوسطة وثانوية «ابن سيرين» بمحايل.. خطر يومي يهدد الطلاب

تواصل – متابعات:

طالب أولياء أمور طلاب متوسطة وثانوية ابن سيرين في محايل عسير، بالالتفات إلى معاناتهم ومعاناة أبنائهم، حيث يضع أولياء الأمور أيديهم على قلوبهم كلما خرج أبناؤهم لتلقي العلم صباح كل يوم، خشية تعرضهم للأخطار التي تنتشر في المدرسة.

وتتلخص معاناة أولياء الامور في أن المدرسة التي يتلقى فيها أبناؤهم العلم، لا تتوافر فيها وسائل السلامة، حيث يقع مبنى المدرسة قرب الطريق الرئيسي الذي يربط محايل بأبها، ويفتقد لوسائل السلامة، إذ تتدلى في أروقته كيابل الكهرباء العارية، التي تهدد الطلاب بالصعق، إضافة إلى أن المبنى متهالك ويتوقع سقوطه في أية لحظة.

وذكر ولي أمر أحد الطلاب أنهم يعيشون على أعصابهم كلما خرج أبناؤهم إلى متوسطة وثانوية ابن سيرين في محايل عسير، نظرا للأخطار الكثيرة التي تتهددهم بتهالك مبناه المستأجر، إضافة إلى انتشار أسلاك الكهرباء العارية، وعدم توافر فلاتر هواء لأجهزة التكييف، ما يعرض الطلاب للخطر.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد شكا أحد المعلمين من أن المدرسة تفتقد لأشياء كثيرة، منها عدم وجود ملعب مناسب لكرة القدم، كما أن فناءها صغير لا يتسع للطلاب الذين يزيد عددهم على 300 طالب.

وأفاد أن فناء المدرسة ضيق جدا، رغم أنه يستخدم مكانا للطابور الصباحي وللفسحة ولأداء الصلاة وملعبا لكرة الطائرة ، فضلا عن أنه يفتقد أسقف وطبقة عازلة تحمي الطلاب من حرارة الشمس الحارقة.

وأشار إلى أنه لا يوجد للمعلمين سوى دورة مياه واحدة بعد أن تم تحويل اثنتين إلى مخارج للطوارئ، مشددا على ضرورة معالجة الأخطار التي تنتشر في مبنى المدرسة المتهالك.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم تعليم محايل علي الجغولي أن مبنى متوسطة وثانوية ابن سيرين مستأجر، وجرى الإعلان عن مبنى بديل له أكثر من مرة ولم يتقدم أحد، وكان آخر إعلان منذ ما يزيد على شهر.

وأكد أن اشتراطات السلامة تتوافر في المبنى، مبينا أن شركة استلمت المواقع لإجراء صيانة التكييف في المدرسة.