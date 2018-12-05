الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

متوسطة وثانوية «ابن سيرين» بمحايل.. خطر يومي يهدد الطلاب

متوسطة وثانوية «ابن سيرين» بمحايل.. خطر يومي يهدد الطلاب
0

تواصل – متابعات:

طالب أولياء أمور طلاب متوسطة وثانوية ابن سيرين في محايل عسير، بالالتفات إلى معاناتهم ومعاناة أبنائهم، حيث يضع أولياء الأمور أيديهم على قلوبهم كلما خرج أبناؤهم لتلقي العلم صباح كل يوم، خشية تعرضهم للأخطار التي تنتشر في المدرسة.

وتتلخص معاناة أولياء الامور في أن المدرسة التي يتلقى فيها أبناؤهم العلم، لا تتوافر فيها وسائل السلامة، حيث يقع مبنى المدرسة قرب الطريق الرئيسي الذي يربط محايل بأبها، ويفتقد لوسائل السلامة، إذ تتدلى في أروقته كيابل الكهرباء العارية، التي تهدد الطلاب بالصعق، إضافة إلى أن المبنى متهالك ويتوقع سقوطه في أية لحظة.

وذكر ولي أمر أحد الطلاب أنهم يعيشون على أعصابهم كلما خرج أبناؤهم إلى متوسطة وثانوية ابن سيرين في محايل عسير، نظرا للأخطار الكثيرة التي تتهددهم بتهالك مبناه المستأجر، إضافة إلى انتشار أسلاك الكهرباء العارية، وعدم توافر فلاتر هواء لأجهزة التكييف، ما يعرض الطلاب للخطر.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد شكا أحد المعلمين من أن المدرسة تفتقد لأشياء كثيرة، منها عدم وجود ملعب مناسب لكرة القدم، كما أن فناءها صغير لا يتسع للطلاب الذين يزيد عددهم على 300 طالب.

وأفاد أن فناء المدرسة ضيق جدا، رغم أنه يستخدم مكانا للطابور الصباحي وللفسحة ولأداء الصلاة وملعبا لكرة الطائرة ، فضلا عن أنه يفتقد أسقف وطبقة عازلة تحمي الطلاب من حرارة الشمس الحارقة.

وأشار إلى أنه لا يوجد للمعلمين سوى دورة مياه واحدة بعد أن تم تحويل اثنتين إلى مخارج للطوارئ، مشددا على ضرورة معالجة الأخطار التي تنتشر في مبنى المدرسة المتهالك.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم تعليم محايل علي الجغولي أن مبنى متوسطة وثانوية ابن سيرين مستأجر، وجرى الإعلان عن مبنى بديل له أكثر من مرة ولم يتقدم أحد، وكان آخر إعلان منذ ما يزيد على شهر.

وأكد أن اشتراطات السلامة تتوافر في المبنى، مبينا أن شركة استلمت المواقع لإجراء صيانة التكييف في المدرسة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. اصطدام مرعب بين طائرة ومبنى يولد «كرة نار»

بالفيديو.. اصطدام مرعب بين طائرة ومبنى يولد «كرة نار»

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

تعرف على نص قرار «الوزراء» اليوم بشأن «إنشاء المدارس»

تعرف على نص قرار «الوزراء» اليوم بشأن «إنشاء المدارس»

إمارة عسير تعلن فتح «عقبة ضلع» لهذه الفئة فقط

إمارة عسير تعلن فتح «عقبة ضلع» لهذه الفئة فقط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>