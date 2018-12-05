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لا تنخدع.. «قفل الأمان الأخضر» ليس آمنا بكل المواقع

لا تنخدع.. «قفل الأمان الأخضر» ليس آمنا بكل المواقع
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تواصل – وكالات:

أشارت بوابة التقنيات “هايزه أونلاين” الألمانية إلى أنه ينبغي ألا ينخدع المستخدم بظهور قفل الأمان الأخضر في شريط العنوان عند تصفح مواقع الويب؛ حيث لا يدل هذا القفل على أن الموقع آمن، ولكنه يعني أن حركة البيانات بين المستخدم والموقع تتم بشكل مشفر، ولا يمكن اختراقها بواسطة الأطراف الأخرى.

وأضاف الخبراء الألمان أن أكثر من نصف مواقع تصيد البيانات يظهر بها هذا الرمز في شريط العنوان، حتى يبدو الموقع جديرا بثقة المستخدمين.

ومن جانبه، حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من أن مواقع تصيد البيانات عادة ما تستخدم الاتصالات الآمنة HTTPS، لخداع المستخدم بأنها مواقع آمنة، وشدد الخبراء الألمان على ضرورة توخي الحرص والحذر، لأن مواقع تصيد البيانات تكون مشابهة جداً للمواقع الأصلية، ولكنها تتضمن إضافات غير معتادة على هيئة أرقام مثلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع تصيد البيانات عبارة عن صفحات احتيالية تسعى للحصول على كلمات المرور أو تصيد كلمات المرور Password fishing، من خلال قيام القراصنة بتزوير المواقع الإلكترونية الأصلية، ويطلبون من المستخدم إدخال كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية، وغالباً ما يتم إرسال رسائل إلكترونية إلى المستخدم لتوجيهه إلى المواقع المزيفة، وفي حالة استجابة المستخدم والتعامل مع هذه الرسائل، فإن بياناته الشخصية تصل إلى القراصنة والمحتالين.

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