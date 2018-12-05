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منع طبيبة من السفر لاتهامها بالتسبب في وفاة رضيعة

منع طبيبة من السفر لاتهامها بالتسبب في وفاة رضيعة
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تواصل- فريق التحرير:

منعت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، طبيبة تعمل بأحد المراكز الطبية بمحافظة العارضة من السفر؛ وذلك عقب اتهامها بارتكاب خطأ طبي تسبب في وفـاة طفلة رضيعة.

وكانت أسرة الطفلة “رنا” اتهمت المركز الطبي بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة، ليتم منع الكادر الطبي من السفر لحين انتهاء الإجراءات اللازمة بعدما تم تحويل الملف للمحكمة الطبية.

وقال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية؛ لحين انتهاء الشكوى واستكمال الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.

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