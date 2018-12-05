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تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. ضباب يحجب الرؤية على 8 مناطق

تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. ضباب يحجب الرؤية على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف الشرقية والحدود الشمالية).

وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتصل الرؤية إلى أقل من 1 كلم. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة الجوف تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وفي منطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية في القصيم بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

فيما تشهد منطقة الرياض أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

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