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مضاربة دامية بين وافدين في مكة تنتهي بـ«4 طعنات»

مضاربة دامية بين وافدين في مكة تنتهي بـ«4 طعنات»
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تواصل – مكة المكرمة:

نشبت مضاربة دامية بين وافدين في حي الراشدية بمكة المكرمة صباح أمس، انتهت بتلقي أحدهما 4 طعنات أُدخل على إثرها المستشفى.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، بعد أن تم تطويقه من قبل عدد من المواطنين الذين أسهموا في عدم فراره من موقع الحادثة، حتى تمكن رجال الأمن من القبض عليه.

وقالت مصادر أمنية إن شابا يمنيا في الثلاثينات من عمره سدد عدة طعنات لشخص آخر من الجنسية نفسها في العقد الرابع من عمره، إثر خلاف نشب بينهما، تطور إلى عراك بالقرب من أحد المحال التجارية، في حي الراشدية بمكة المكرمة.

وتمكن عدد من المواطنين من فض العراك، وتحفظوا على الجاني لحين وصول الجهات الأمنية، وتم القبض عليه فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي العلاج.

وتحفظت شرطة الشرائع على الجاني، تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، فيما لا يزال مركز الشرطة يحقق في ملابسات القضية.

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