شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة.. وتتوصل للمتهمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، ملابسات مقطع الفيديو المتداول لعملية سطو على شخص أثناء مروره بأحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/3/17هـ عن تعرض أحد الوافدين لاعتداء من أشخاص مجهولين أثناء مروره بأحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، وسلب محفظته منه بالقوه والإكراه.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، أن إجراءات البحث والتحري عن مرتكبي الواقعة أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، وهم أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.