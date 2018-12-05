إذا امتلأت مساحة هاتفك.. إليك التصرف السليم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
يعاني الكثيرون من امتلاء مساحة الهاتف، ويصعب عليهم إيجاد مواد ووسائط يتقبل حذفها.
الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قدم نصيحة مهمة لمن يواجه تلك المشكلة بقوله: “إذا امتلأت عليك مساحة جوالك بسبب رسائل الواتساب، فلا تحذف كل الرسائل لتوفر المساحة، فقط افرز القروبات الأكبر حجماً واحذف الوسائط التي داخلها لتوفر مساحة ضخمة”.
وأضاف: للاطلاع على تقرير الجروبات اذهب إلى (الإعدادات◄حجم البيانات◄حجم التخزين المستعمل◄ اختر القروب واحذف الوسائط من داخله).
إذا امتلأت عليك مساحة جوالك بسبب رسائل الواتساب، فلا تحذف كل الرسائل لتوفر المساحة، فقط افرز القروبات الأكبر حجماً واحذف الوسائط الي داخلها وراح توفر مساحة ضخمة.
وللإطلاع على تقرير القروبات اذهب إلى: الإعدادات>حجم البيانات>حجم التخزين المستعمل>اختر القروب واحذف الوسائط من داخله.pic.twitter.com/4JYwKLNXer
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)December 4, 2018