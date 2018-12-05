إذا امتلأت مساحة هاتفك.. إليك التصرف السليم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثيرون من امتلاء مساحة الهاتف، ويصعب عليهم إيجاد مواد ووسائط يتقبل حذفها.

الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قدم نصيحة مهمة لمن يواجه تلك المشكلة بقوله: “إذا امتلأت عليك مساحة جوالك بسبب رسائل الواتساب، فلا تحذف كل الرسائل لتوفر المساحة، فقط افرز القروبات الأكبر حجماً واحذف الوسائط التي داخلها لتوفر مساحة ضخمة”.

وأضاف: للاطلاع على تقرير الجروبات اذهب إلى (الإعدادات◄حجم البيانات◄حجم التخزين المستعمل◄ اختر القروب واحذف الوسائط من داخله).