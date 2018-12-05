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مختص يوضح «الفيش» المناسب للسخان المنزلي وطريقة تغييره (فيديو)

مختص يوضح «الفيش» المناسب للسخان المنزلي وطريقة تغييره (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح منصور الشبيبي، المختص في نشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء باستخدام أفياش مناسبة للسخانات حتى لا تسبب حرائق، لا قدر الله.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الفيش الـ13 أمبيراً غير مخصص للسخانات الكهربائية، والأفضل تغييره حتى لا يسبب حوادث.

وأضاف “إذا فيش السخان، عندك العادي 13 أمبيراً انتبه خطر، ضروري تغيره إلى مفتاح 20 أمبيراً فهو المناسب للسخانات، كما قدم شرحاً لطريقة تغيير الفيش، خطوة بخطوة”.

 

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