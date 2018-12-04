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«الأرصاد» تكشف حقيقة صور عمليات تفريق السحب

«الأرصاد» تكشف حقيقة صور عمليات تفريق السحب
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تواصل – فريق التحرير:

نفى الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ما أشيع بشأن، عمليات تفريق السحب التي شهدت تداولاً عبر مواقع التواصل.

وقال الناطق الرسمي، في تغريدة عبر حساب الأرصاد وحماية البيئة في “تويتر”، “إنه لا صحة لتفريق السحب، والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، قد التقطت عام 2010 وهي لطائرة برنامج فيزياء السحب “استمطار السحب” والمعني بزيادة الهاطل المطري.

وأضاف أن هذه التجربة أُقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

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