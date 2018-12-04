الأردن تنفي علاقتها ببيع أراض في القدس للاحتلال الصهيوني

تواصل – وكالات:

نفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها للاحتلال الصهيوني.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية؛ رداً على ما تم تداوله إعلامياً حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، أنه “وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع”.

وأضاف المتحدث بأن “قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس”.

وحولت وزارة الخارجية على الفور “هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني”.