وظائف إدارية وطبية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية وطبية بالرياض؛ للعمل بالمسميات التالية: (مساعد صيانة، وكبير مهندسي أجهزة طبية، ومحلل الدخول ودليل البيانات، ومدير مركز الأورام، استشاري مشارك طب الوراثة)؛ وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1 – مساعد صيانة (المشتل).

2 – كبير مهندسي أجهزة طبية (الطب الحيوي العام والتجهيزات).

3 – محلل الدخول ودليل البيانات (إدارة دليل البيانات وصلاحيات الدخول).

4 – مدير مركز الأورام.

5 – استشاري مشارك، طب الوراثة (استشاريو الوراثة الطبية).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: (البحث بمسمى الوظيفة في صندوق البحث المخصص) عبر هذا الرابط (اضغط هنا).