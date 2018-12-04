هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على الجوف (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على منطقة الجوف، شملت عدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وشملت الأمطار مدينة سكاكا، ومحافظة دومة الجندل، وكذلك عدداً من المراكز، ومن المتوقع أن تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم – بمشيئة الله -.

كما شهدت العديد من الأحياء في منطقة الجوف، تساقطاً للثلوج وحبات البرد، وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وحذَّرت إدارة الدفاع المدني بالجوف، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وناشدت المواطنين أخذ الحيطة، والابتعاد عن مجاري الأودية، كما حذَّرت هيئة الأرصاد من رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.