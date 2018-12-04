الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الصحة» تكشف حقيقة قرار تعديل بدل «التميز والإشراف»

«الصحة» تكشف حقيقة قرار تعديل بدل «التميز والإشراف»

تقرير رسمي.. 9 أحياء في مكة معرضة لخطر السيول

تقرير رسمي.. 9 أحياء في مكة معرضة لخطر السيول

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

باحث مناخي: أخدود هوائي بارد يؤثر على بعض مناطق المملكة

باحث مناخي: أخدود هوائي بارد يؤثر على بعض مناطق المملكة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أوضح معاذ الخلف، الباحث في الطقس والمناخ، أن هناك تأخراً في تعمق الأخدود الهوائي البارد، على أجواء المملكة، عبر أجواء الشمالية الغربية حتى بعد ظهر اليوم؛ نظراً لاستمرار تلاشي وتكون منطقة تخلخل في الضغط، بين أواسط وشرق المتوسط كما يكون له دلالة علمية واضحة لقوة وتمركز حالة عدم الاستقرار على المنطقة الغربية خاصة على خط تماس ما بين شمال جدة وينبع.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار ستأخذ مسارها التدريجي جنوب جدة وحتى الليث، مما يسمح بتعمق امتداد مرتفع جوي على الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقاً والأطراف الشمالية للقطاع الغربي بصحبة كتلة هوائية قطبية باردة.

وتابع الخلف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الهواء البارد سيأخذ مساره التدريجي على ما تبقى من أجواء الشمال والوسطى والشرقية خاصة كلما اتجهنا شمالاً تبعاً لتحرك مناطق التخلخل في الضغط، ومع نهاية الأسبوع يتم بعون الله تعالى تعمق محور الأخدود الهوائي البارد القطبي حتى الأجواء الجنوبية للشرقية والوسطى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رد حاسم من سفارة المملكة في بيروت على ادعاءات وزير لبناني سابق

رد حاسم من سفارة المملكة في بيروت على ادعاءات وزير لبناني سابق

بالفيديو.. لفتة مؤثرة من قائد طائرة «الخطوط السعودية» مع الطلاب المتفوقين

بالفيديو.. لفتة مؤثرة من قائد طائرة «الخطوط السعودية» مع الطلاب المتفوقين

خالد بن سلمان: المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب

خالد بن سلمان: المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب

خبير طقس: المملكة تودع حالة الاستقرار المناخي.. حزام سحابي وأمطار

خبير طقس: المملكة تودع حالة الاستقرار المناخي.. حزام سحابي وأمطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>