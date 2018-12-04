إصابة 7 أشخاص في تصادم على طريق المطار بجدة

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تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المطار باتجاه الغرب.

وأسفر التصادم عن إصابة 7 أشخاص، 3 حالات متوسطة الإصابة، و4 إصابات مستقرة، ونُقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عبدالله أحمد أبو زيد، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، والقائد الميداني فهد الطياري، وتم التعامل مع الحالات المصابة التي تبين أنها 7 حالات.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ متمنياً السلامة للجميع.