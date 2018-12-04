تقرير رسمي.. 9 أحياء في مكة معرضة لخطر السيول

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير أجرته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، قبل عدة أشهر، عن أكثر المواقع والأحياء عُرضةً لمخاطر السيول وتجمعات المياه في مكة المكرمة.

وأوضح التقرير أن السيول في المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة وما حولها، تنحصر في ثلاثة أحواض صرف رئيسية، هي؛ حوض وادي فاطمة شمالاً، الذي تغطي روافده العليا الجزء الشمالي من مكة، وحوض وادي عرنة جنوباً الذي يغطي المنطقة المركزية، وأخيراً حوض وادي ملكان؛ حيث تغطي روافده العليا الجزء الجنوبي من مكة المكرمة.

ولفت إلى وجود تسع مخططات سكنية داخل العاصمة المقدسة يوجد بها تجمعات مياه أمطار تستوجب من الجهات ذات العلاقة وضعَ حلول لها على وجه السرعة، هي: (النوارية، والعمرة، والتنعيم، والعسيلة، وشارع الحج، وساحة إسلام، والزاهر، وأم الجود، ومخطط الفيحاء).

وأظهر الوقوف الميداني بشارع الحج، بعضَ المواقع المتفرقة لتجمعات مياه الأمطار، تتركز في شارع الحج وما حوله من مناطق الورش وأحياء النزهة والزاهر وأم الجود، إلى جانب وجود أربع مدارس، يستلزم الأمر فيها عمل دراسة عن المنطقة لتجنب مخاطر السيول، فيما تعاني منطقة الفيحاء من عدم وجود تصريف بها للسيول ذات الفاعلية؛ حيث إن جميع فتحات تصريف السيول في الجهة المقابلة من الطريق العام يعتبر منطقة تجمع للمياه؛ مما يستلزم دراسة تفصيلية، حول هذا الموقع.

وأكد التقرير أن مخططات العسيلة؛ مازالت معرضة لأخطار السيول، لحين الانتهاء من كافة مشروعات السيول، وفي مخطط السلامة بحي أم الجود.. وحذَّر التقرير من عبارة سيول مرتفعة عن منسوب سطح الأرض، وفي مستوى أعلى من مستوى الميل العام للطريق.

يُذكر أن التقرير الذي حدد مواقع مخاطر السيول وتجمعات المياه بمكة، صادر بالتعاون المشترك بين الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وكذلك جهات أخرى؛ وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، والإدارة العامة للتعليم بمكة، والمساحة الجيولوجية، والمديرية العامة للجوازات بالمنطقة، وكهرباء مكة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة.