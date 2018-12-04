مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

تواصل – عسير:

أكد مدير مستشفى المجاردة عامر الفاهمي، أن فيروس الإنفلونزا H1N1 وراء إصابة العائلة اليمنية وما حدث لأفرادها قائلاً: “إن تحاليل المختبر أكدت إصابة العائلة التي تُوفي بها طفلان وأُجهض الثالث، وكذلك باقي أفرادها بالفيروس H1N1.

وأضاف: أفراد العائلة أمورهم مستقرة وقد تواصلت معهم بالأمس، ولا يزالون في عسير ولم يكن هناك أية مضاعفات.

كما نفى الفاهمي وفاة امرأة اليوم في المستشفى بسبب الفيروس، حيث قال: “غير صحيح ولم يكن هناك أي حالات، عدا الحالات المذكورة”.

وكانت أسرة في المجاردة التابعة لمنطقة عسير، أُصيبت بوباء مُعد اشتبه فيه الأطباء مبدئياً بفيروس التهاب السحايا كتحليل مبدئي؛ الأمر الذي تم له عزل الحالات ومنع الاختلاط في وقته خوفاً على صحة المراجعين وعدم استقبال الحالات الطارئة العادية السهلة تجنباً للعدوى وهو التصرف الصحيح.

فيما كان المستشفى وقتها يستقبل الحالات الطارئة المحتاجة وفق الاحتياطات الطبية المتبعة حتى تم نقل الحالات المصابة بالمرض لمستشفى عسير ومستشفى الأطفال والولادة بأبها.