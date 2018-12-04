يجري ويصعد الدرج.. الصين تطور روبوتاً رباعي الأرجل

تواصل – وكالات

طورت جامعة “تشجيانج” شرقي الصين روبوتاً مزوداً بأربعة أرجل، قادراً على الجري بل وصعود الأدراج أيضاً.

وقال المطور الرئيس للروبوت المذكور في جامعة تشجيانج “تشو تشيو قوه” – إن الروبوت الجديد “جيوينج” ذا الأرجل الأربعة القصيرة يستطيع حمل 20 كيلوجراماً من الأغراض، ويبلغ طوله متراً واحداً، وارتفاعه 60 سنتيمتراً ووزنه 70 كيلوجراماً.

وأشار إلى أنه روبوت كهربائي بالكامل قادر على العمل المتواصل لنحو ساعتين بعد كل عملية شحن كاملة، فضلاً عن قدرته على الجري بسرعة قصوى بأكثر من ستة كيلومترات في الساعة.

وأضاف “قوه” أن الروبوت جيوينج يتعامل مع الصدمات بشكل أفضل نظراً لتكنولوجيا التوازن المزود بها، إلى جانب قدرته على معاودة الجري، متابعاً أنه يعد تجسيداً لأحدث تكنولوجيا الروبوتات رباعية الأرجل في آسيا، حيث من المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا للقيام بأعمال فحص السلامة والأمان واللوجستيات والتعليم والأبحاث.