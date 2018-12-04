الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الصحة» تكشف حقيقة قرار تعديل بدل «التميز والإشراف»

«الصحة» تكشف حقيقة قرار تعديل بدل «التميز والإشراف»

تقرير رسمي.. 9 أحياء في مكة معرضة لخطر السيول

تقرير رسمي.. 9 أحياء في مكة معرضة لخطر السيول

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

مستشفى المجاردة يكشف سبب وفاة طفلين وإجهاض ثالث من أسرة يمنية

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

يجري ويصعد الدرج.. الصين تطور روبوتاً رباعي الأرجل

يجري ويصعد الدرج.. الصين تطور روبوتاً رباعي الأرجل
0

تواصل – وكالات

طورت جامعة “تشجيانج” شرقي الصين روبوتاً مزوداً بأربعة أرجل، قادراً على الجري بل وصعود الأدراج أيضاً.

وقال المطور الرئيس للروبوت المذكور في جامعة تشجيانج “تشو تشيو قوه” – إن الروبوت الجديد “جيوينج” ذا الأرجل الأربعة القصيرة يستطيع حمل 20 كيلوجراماً من الأغراض، ويبلغ طوله متراً واحداً، وارتفاعه 60 سنتيمتراً ووزنه 70 كيلوجراماً.

وأشار إلى أنه روبوت كهربائي بالكامل قادر على العمل المتواصل لنحو ساعتين بعد كل عملية شحن كاملة، فضلاً عن قدرته على الجري بسرعة قصوى بأكثر من ستة كيلومترات في الساعة.

وأضاف “قوه” أن الروبوت جيوينج يتعامل مع الصدمات بشكل أفضل نظراً لتكنولوجيا التوازن المزود بها، إلى جانب قدرته على معاودة الجري، متابعاً أنه يعد تجسيداً لأحدث تكنولوجيا الروبوتات رباعية الأرجل في آسيا، حيث من المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا للقيام بأعمال فحص السلامة والأمان واللوجستيات والتعليم والأبحاث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«رويترز»: المملكة تقتنص الطلب الصيني على النفط من روسيا

«رويترز»: المملكة تقتنص الطلب الصيني على النفط من روسيا

44 قتيلاً ومصاباً بانفجار قرب مصنع كيماويات في الصين

44 قتيلاً ومصاباً بانفجار قرب مصنع كيماويات في الصين

شاهد.. سقوط 4 أشخاص أثناء استعراض في الصين

شاهد.. سقوط 4 أشخاص أثناء استعراض في الصين

انفجار مصنع صيني يوقع قتلى وجرحى.. وأضرار بعشرات المنازل

انفجار مصنع صيني يوقع قتلى وجرحى.. وأضرار بعشرات المنازل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>