مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7905.12 نقطة

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 11.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية, اسمنت نجران, مجموعة السريع, أسواق عبدالله العثيم, وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, العالمية, السعودي الفرنسي, بنيان ريت, وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.61% و 3.89% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، مجموعة السريع, كيان السعودية, وصادرات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, صادرات, سابك, الراجحي، والحمادي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.62 نقطة ليقفل عند مستوى 2420.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 آلاف سهم تقاسمتها 114 صفقة.