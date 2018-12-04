«تقنية الباحة» تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

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بدأت الكلية التقنية بمنطقة الباحة باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكلية التقنية, من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة المهندس عبدالله بن علي خليف ، أن الكلية إحدى الكليات التقنية التي يطبق فيها برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بطاقم أجنبي متخصص ، مبيناً أن الشروط العامة للتسجيل في البرنامج تتضمن ألا يكون قد جرى قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة, وأن لا يكون المتقدم متخرجاً أو مستمراً في البرنامج التدريبي, وأن يكون حاصلاً على دبلوم إحدى الكليات التقنية التابعة للمؤسسة، كما يشترط للقبول النهائي الحصول على درجة باختبار القبول تعادل المستوى “A1” على معيار “CEFR” المكافئ للدرجة 2 في اختبار “IELTS”.

وأشار الخليف إلى أن هناك عدة مميزات يحصل عليها المتدرب, ومنها الحصول على شهادة في نهاية البرنامج، ومكافأة شهرية قدرها 1000 ألف ريال، واكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات سوق العمل، فيما الحصول على هذا البرنامج واجتيازه يتيح للمتدرب مواصلة الدراسة في برنامج البكلوريوس، مفيداً أن القبول يستمر إلى الثالث من شهر ربيع الأخر المقبل.

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