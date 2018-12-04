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الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في أعمال المؤتمر الدولي لأمن المواد المشعة

الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في أعمال المؤتمر الدولي لأمن المواد المشعة
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تواصل – واس:

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في أعمال المؤتمر الدولي المعني بأمن المواد المشعة، الذي يعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 3 – 7 ديسمبر 2018 م.

ويضم المؤتمر أكثر من 700 مشارك من 100 بلد من ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المتخصصين وصناع السياسات وممثلي مشغلي المرافق, التي تستخدم المصادر المشعة والهيئات التنظيمية, ووكالات إنفاذ القانون والجمارك, ومنظمات الدعم التقني وهيئات الأمن الوطني.

ويناقش المؤتمر الصعوبات التي تواجه عملية تأمين المواد المشعة, وتعزيز التعاون والتنسيق بين قطاعي الوقاية, والكشف وتشديد فعالية إجراءات تأمين وحماية المواد المشعة لمنع تسربها من نظام الرقابة التنظيمية، وكيفية معالجة التطورات والتهديدات.

كما جرى بحث سبل تعزيز الرقابة على المواد المشعة وحمايتها ودعم القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال الأمن النووي.

شارك في الاجتماع من جانب الأمانة العامة مدير إدارة الكهرباء والمياه الدكتور محمد فلاح الرشيدي .

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