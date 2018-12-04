«دراسة»: زيت الثوم يقتل البكتيريا المسببة لمرض خطير

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة أن زيت الثوم والعديد من الأعشاب والنباتات الطبية الأخرى تظهر نشاطاً قوياً ضد البكتيريا المسببة لمرض لايم وهو مرض تلوثي (مُعدٍ) يصيب أجهزة عديدة في الجسم وناجم عن بكتيريا حلزونية (spirochaete) تعرف باسم بوريليا بورجدورفيري.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن الزيوت مثل زيت الثوم، وأشجار المر، وأوراق الزعتر، والقرفة، والتوت البري وبذور الكمون مفيدة بشكل خاص في تخفيف أعراض مرض “لايم” التي لا تزال موجودة بالرغم من العلاج بالمضادات الحيوية.

وقال كبير الباحثين في الدراسة “يينغ تشانغ”، دكتوراه في الطب، وأستاذ في قسم علم الأحياء الدقيقة الجزيئي والمناعة في مدرسة بلومبيرج، إن هذه الزيوت الأساسية كانت أفضل في قتل البكتيريا المرتبطة بمرض لايم.

جدير بالذكر أن هناك ما يقدر بنحو 300000 حالة جديدة من مرض لايم كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاج المعتاد هو دوكسيسيكلين أو مضاد حيوي بديل لبضعة أسابيع عادة ما يزيل العدوى لكن قد تظل الأعراض.

ومع ذلك؛ فإن ما يقرب من 10% إلى 20% من المرضى يعانون من وجود أعراض مستمرة تشمل التعب وألم المفاصل، وغالباً ما يطلق عليها “التهاب لايم المتواصل” أو “متلازمة لايم اللاحقة” (PTLDS) التي يمكن أن تستمر في بعض الحالات لأشهر أو سنوات.

وأضاف الباحثون أن سبب هذه المتلازمة غير معروف، ولكن من المعروف أن ثقافات بكتيريا مرض لايم، بوريليا بورجدورفيري، يمكن أن تدخل مرحلة ما يسمى الطور الثابت حيث تنقسم العديد من الخلايا ببطء أو لا تنفصل على الإطلاق.