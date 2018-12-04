الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

مراسيم ملكية جديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء.. تعرف عليها

مراسيم ملكية جديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء.. تعرف عليها

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

«مرحاض ذكي» ينبه مبكرا إلى الإصابة بالسكري والسرطان

«مرحاض ذكي» ينبه مبكرا إلى الإصابة بالسكري والسرطان
0

تواصل- وكالات:

تمكن علماء أوروبيون وأمريكيون، مؤخرا، من تطوير مرحاض ذكي يستطيع تنبيه الشخص الذي يستخدمه إلى أعراض الإصابة بمرضي السكري والسرطان.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن باحثين من وكالة الفضاء الأوروبية ومعهد ماساشوستش للتكنولوجيا أشرفوا على تطوير هذه التقنية الثورية.

وأوضح المصدر أن هذه التقنية تستخدم منذ مدة وسط العلماء الذين يقيمون في محطة الفضاء الدولية ويعتمدون على تحليل البول للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

ويقوم المرحاض الذكي بتحليل مكونات الفضلات التي تخرج من الإنسان في الحمام، وفي مرحلة تالية، يقوم بإرسال البيانات إلى أجهزة ذكية مثل الهاتف.

ويراهن العلماء على هذا المرحاض لأجل ضمان تشخيص الأمراض وعلاجها في مرحلة مبكرة، لاسيما أن بعض الأشخاص لا يشعرون بأعراض لافتة.

وتقوم المستشعرات الحسية في هذا المرحاض الذكي الذي أطلق عليه اسم “فيتلو” برصد معدل بعض المواد مثل البروتين الزائد والغليكوز.

وقال الباحث مايكل ويندراين، إن معلومات صحية مهمة تضيع داخل المراحيض كلما جرى صرف الفضلات، وبالتالي فإن الجهاز الجديد يقدم خدمة كبيرة.

وفي وقت سابق، جلب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مرحاضا خاصا إلى حدود بلاده مع كوريا الجنوبية أثناء عقد إحدى القمم، تفاديا لاستغلال دخوله الحمام في الكشف عن وضعه الصحي.

وما زال الباحثون ينتظرون شركة قادرة على تبني المشروع لأجل تسويقه بدلا من أن يظل مقتصرا على علماء محطة الفضاء الدولية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سلوك البومة» يسبب أمراض القلب والسكري.. تجنَّبه

«سلوك البومة» يسبب أمراض القلب والسكري.. تجنَّبه

ذهبوا للتسوق بالمدينة فاكتشفوا أنهم مصابون بـ«السكري»

ذهبوا للتسوق بالمدينة فاكتشفوا أنهم مصابون بـ«السكري»

رقم مخيف.. تعرَّف على عدد مصابي «السكري» في المملكة

رقم مخيف.. تعرَّف على عدد مصابي «السكري» في المملكة

6 علامات بالجلد تدل على الإصابة بالسكري

6 علامات بالجلد تدل على الإصابة بالسكري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>