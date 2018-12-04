تعرف على نص قرار «الوزراء» اليوم بشأن «إنشاء المدارس»

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تواصل- فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.

وفي الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، قرر قيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة ، لتنفيذ المبادرة ، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.

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