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انفجار عبوة ناسفة في مدينة القامشلي السورية

انفجار عبوة ناسفة في مدينة القامشلي السورية
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تواصل – وكالات:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بإصابة عنصرين من قوات حماية المجتمع جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة القامشلي السورية الحدودية مع تركيا .

وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن “دوي انفجار سمع صباح اليوم في مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية عند مفرق حلكو في منطقة الكورنيش بالمدينة”.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لما يسمى بقوات حماية المجتمع، ما تسبب بإصابة عنصرين اثنين من هذه القوات بجراح، أحدهما إصابته خطرة.

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