الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

مراسيم ملكية جديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء.. تعرف عليها

مراسيم ملكية جديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء.. تعرف عليها

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»
0

 

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما يشاع بأن التطعيمات التي تعطى للأطفال تتسب في الإصابة بالتوحد، مبينة أن مصدر الإشاعة دراسة مزورة تم سحبها.

وكشفت الوزارة في رسائلها التوعوية قصة الدراسة المزورة، والتي نشرت عام 1998م، زعم فيها طبيب يدعى اندرو ويكفلد وجود علاقة بين التوحد ولقاح MMR.

وقالت أنه في عام 2000م، تم اكتشاف أن الدراسة مزورة، وتم سحب ترخيص ويكفلد، واعتذرت مجلة “”ذا لانست” التي نشرت الدراسة.

وبينت أنه بعد ذلك تم إجراء أكثر من 20 دراسة شملت الملايين من الأطفال حول العالم أثبتت عدم وجود أي علاقة بين اللقاح والإصابة بالتوحد.

وشددت الوزارة على أن إهمال إعطاء اللقاح للأطفال قد يتسبب في مضاعفات خطيرة لهم، وأوصت بأخذ اللقاح لمأمونيته ودوره الفعال في الوقاية من الحصبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل كسر «يد مسنّة» في مستشفى ببيشة.. و«الصحة» تحقق (فيديو)

تفاصيل كسر «يد مسنّة» في مستشفى ببيشة.. و«الصحة» تحقق (فيديو)

الإطاحة بـ «وافد» يدعي العلاج بالطب البديل في الرياض (صور)

الإطاحة بـ «وافد» يدعي العلاج بالطب البديل في الرياض (صور)

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

«الصحة» تعلن عن 2171 وظيفة للمواطنين.. مواعيد ورابط التقديم

«الصحة» تعلن عن 2171 وظيفة للمواطنين.. مواعيد ورابط التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>