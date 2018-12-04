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بالصور.. تعرف على مواصفات شفروليه كمارو 2019 «المعدلة»

بالصور.. تعرف على مواصفات شفروليه كمارو 2019 «المعدلة»
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تواصل-وكالات

في عالم سيارات العضلات “الحديث” تنحصر المنافسة بين ثلاث سيارات فقط هي دودج تشالنجر وفورد موستنج وشفروليه كمارو.

وفي هذا السياق، تقدم كمارو 2019 المعدلة جهدا يجمع بين خواص المدرسة القديمة والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة فضلا عن سعر منافس خاصة الفئة الأساسية.

توسيع المنافسة: في مسعى لتوسيع جاذبية السيارة خارج إطار الزبائن التقليديين، عمدت شفروليه على وضع كمارو الجديدة خاصة الفئة الأساسية (أربعة سلندرات ومحرك تربو) في منافسة مع سيارات مثل فورد فوكس ST، وسوبارو BRZ، وفولكسفاجن جولف GTI.

توسيع المنافسة

أبرز التحديثات: من أبرز تحديثات كمارو نظام المعلومات والترفيه الجديد وكذلك تحديث نظام التعليق الذي أشاد به خبراء لتوفيره لسلاسة أكبر في القيادة.

أبرز التحديثات

ست سرعات يدوي: كمارو مزودة بمحرك تربو أربع اسطوانات بنظام دفع خلفي، وناقل حركة يدوي بست سرعات، وبمتوسط استهلاك وقود 37 كيلومترا لكل جالون (3.7لتر).

ست سرعات يدوي

خواص تكنولوجية متعددة: كمارو الجديدة تتميز بمجموعة كبيرة من التجهيزات التكنولوجية منها تحكم ذاتي بالسرعة Cruise Control، ومساعد مكابح، ونظام للاتزان، وآخر للتحكم في إيقاع الدفع.

خواص تكنولوجية متعددة

وسائد هوائية في كل جانب: كمارو مزودة بوسائد هوائية للسائق وإلى جواره ووسادة هوائية لقدميه ولرأسه وكذلك للراكب الأمامي فضلا عن وسادة هوائية لحماية رأس راكب الصف الخلفي.

وسائد هوائية في كل جانب

إيجابيات: أثنى موقع (Cnet) على أسلوب قيادة السيارة وتجهيزات الراحة والتكنولوجيا المتعددة، وقالت خدمة Edmunds إن توفر أداء مبهر في المنعطفات وسهولة استخدام عجلة القيادة، وأثنت على التسارع الأقوى من النسخ السابقة وسلاسة القيادة في ظل نظام التعليق الجديد.

إيجابيات

سلبيات: انتقد Cnet فتحة صندوق الشحن ووصفها بأنها غريبة فضلا عن خامات المكونات الداخلية. كذلك انتقدت إدموندز ضيق مساحة الصف الخلفي وصندوق الشحن وصعوبة استخدام بعض أجهزة التحكم.

سلبيات
سلبيات
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