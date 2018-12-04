قوات الاحتلال الصهيوني تقتل فلسطينياً بعيار ناري في الرأس وتعتقل 4 آخرين

تواصل – واس:

استشهد اليوم ، شاب فلسطيني من مخيم طولكرم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محليه وطبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أن الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.

من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال ،اليوم ، ثلاثة منشآت، في بلدة حارس، غرب سلفيت.

وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان، أن سلطات الاحتلال هدمت، محددة ومنجرة ومغسلة ملابس، على المفرق الغربي لبلدة حارس، غرب سلفيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من منازلهم ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وحّولتهم إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق.

وأوضحت مصادر في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت، ثائر أبو خليل، وجابر أحمد صلاح الدين، وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن أسامة الخطيب.