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كيف بررت الداخلية الألمانية تقديم «لحم الخنزير» في مؤتمر إسلامي؟!

كيف بررت الداخلية الألمانية تقديم «لحم الخنزير» في مؤتمر إسلامي؟!
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تواصل – وكالات:

اعتذرت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، عن تقديم لحم الخنزير خلال فعاليات مؤتمر حول الإسلام عقد في برلين الأسبوع الماضي.

وقد تعرضت وزارة الداخلية الألمانية لانتقادات بسبب تقديمها وجبة من النقانق المصنوعة من لحم الخنزير، رغم معرفتها بأن ذلك اللحم يحرم تناوله على المسلمين.

ودافعت الوزارة عن قرارها بتقديم النقانق المصنوعة من دم ولحم الخنزير بالإضافة إلى لحم الخنزير المقدد بقولها إن البوفيه كان يضم العديد الأطباق النباتية واللحوم والأسماك والأطباق الحلال، مردفة “اذا كان المشاركين مستائين لأسباب دينية فأننا نقدم أسفنا لذلك”.

بالمقابل، فإن بعض المشاركين رأوا في اختيار “النقانق الدموية” عملية استفزاز مقصودة من قبل وزير الداخلية المتشدد هورست سيهوفر، وفقا لموقع “دويتشه فيلله” باللغة الإنجليزية.

وقال الصحفي الألماني، من أصول تركية، تونكاي اوزدامار ، الذي كان أول من تحدث عن تلك القضية: ” إن تقديم لحم الخنزير في ذلك المؤتمر يعطي انطباعا بعدم احترام المسلمين”.

كما انتقد السياسي في حزب الخضر، فولكر بيك، وزارة الداخلية، من خلال تغريدة على موقع تويتر اعتبر فيها أن “تقدير التنوع (الديني والعرقي) يعني أيضا التفكير في وجود عادات مختلفة”.

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