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البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه السبت المقبل

البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه السبت المقبل
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تواصل – واس:

يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، التي ستعقد برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً.

وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 ديسمبر الجاري، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه يوم الإثنين 10 ديسمبر، لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد الثلاثاء 11 ديسمبر.

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