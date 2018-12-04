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«الوضع المظلم» قريبا بـ «واتس آب»

«الوضع المظلم» قريبا بـ «واتس آب»
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تواصل – وكالات:

يستعد واتس آب للكشف عن طرح ميزة الوضع المظلم، لتصل إلى تطبيق الدردشة تزامنا مع إطلاقها بتطبيق فيس بوك ماسنجر.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص فى الكشف عن مزايا واتس آب القادمة، أن التحديث الجديد سيتضمن تغيير خلفية التطبيق من الأبيض إلى الأسود، إذ تم طرح الميزة بالفعل بهواتف أيفون مع إصدار iOS 12 ثم أجهزة الكمبيوتر الخاصة به عندما تم تضمينه مع MacOS Mojave، إذ قالت أبل وقت طرحها أنها تقدم مظهرًا جديدًا جذابًا يسهل على عينيك القراءة والتصفح ويساعدك على التركيز على عملك.

قد يبدو الأمر بلا جدوى، ولكن تم الادعاء بأن هذه الميزة يمكن أن تنقذ عمر البطارية على الأجهزة المختلفة، فكل ما تفعله هو تشغيل النوافذ من الأبيض إلى الأسود.

تم تأكيد وصول الميزة لماسنجر أيضًا على تويتر من خلال حساب دعم ماسنجر، الذى نشر تغريدة يقول من خلالها: “نحن نخطط لتقديم” الوضع المظلم “بعد أن انتهينا من طرح ماسنجر الجديد للجميع على مستوى العالم”.

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