تقنية جديدة لتحويل الفيديوهات والصور إلى VR

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تمكنت شركة إنفيديا المتخصصة فى تطوير كروت الشاشة، من تطوير تقنية ذكاء اصطناعى جديدة يمكنها إنشاء مدينة افتراضية من صور لمدينة حقيقية، حيث كشفت الشركة المتخصصة فى مجال مكونات الألعاب، أن التقنية الجديدة ستسمح يومًا ما باستخدام نظام الرسوميات فى ألعاب الفيديو، إلى جانب الأفلام والواقع الافتراضى.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، قال نائب رئيس الشركة لقسم تعلم الآلة العميق ” بريان كاتانزارو”: “هذه طريقة جديدة لإنشاء محتوى فيديو باستخدام التعلم العميق”، مضيفا:”من الواضح أن إنفيديا تهتم كثيرا بإنشاء الرسوميات ونحن نفكر فى مدى قدرة الذكاء الاصطناعى على أن يحدث ثورة فى هذا المجال”.

وكشفت الشركة الأمريكية عن عرض تقديمى للعبة فيديو قائم على رسوميات تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وقالت إنه الأول من نوعه، وهو عبارة عن فيديو لسيارة تسير فى شوارع مدينة، ولكن دون القدرة على النزول من السيارة والتفاعل مع العالم، وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنية لا تزال فى مرحلها الأولى، وقد تحتاج سنوات للوصول إلى المستوى الذى يمكن معه رؤيتها فى ألعاب الفيديو المتاحة للمستهلكين.