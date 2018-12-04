«خرائط جوجل» تقدم ميزة جديدة رائعة.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة جوجل نسخة مخصصة من مساعدها الرقمى Google Assistant على تطبيق الخرائط التابع لها Google Maps، وذلك عقب الإعلان عن هذا الأمر فى وقت سابق خلال المطورين Google I/O 2018 فى شهر مايو الماضى.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن الدمج بين تطبيقى الخرائط والمساعد الصوتى، سيتيح للمستخدمين الاعتماد على المساعد دون تغطية كامل الشاشة كما هو معروف، بل سيستخدم المساعد جزء صغير أسفل الشاشة دون إفساد تجربة الملاحة، مما يتيح للمستخدمين التركيز على الاتجاهات، كما يضمن للمستخدمين الوصول إلى المساعد الشخصى ضمن تطبيق الخرائط من خلال قول عبارة Ok Google أو الضغط على رمز الميكروفون الذى يظهر فى الزاوية العليا اليمنى للشاشة.

وعقب القيام بذلك سيظهر المساعد فى الأسفل كشريط صغير يتضمن زمن الوصول والمسافة، إضافة إلى خيارات التحكم الأخرى فى الملاحة، مع ملاحظة أن رمز المساعد Assistant سيظهر خلال ساعات النهار باللون الابيض، بينما سيكون خلال الليل باللون الأسود، وعقب توجيه الأوامر سيقوم المساعد بتنفيذها مع إبقاء المستخدم ضمن خرائط جوجل، بما فى ذلك إجراء مكالمة هاتفية، وإرسال الرسائل النصية، والاستماع إلى الصوتيات.