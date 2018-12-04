الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

«رسالة شفوية» من خادم الحرمين إلى أمير دولة الكويت

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«ناسا» تنشر فيديو لـ«خطر يهدد الأرض»

«ناسا» تنشر فيديو لـ«خطر يهدد الأرض»
0

تواصل – وكالات:

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عبر حسابها على موقع “تويتر” فيديو لدوران الكويكب بينو، الذي يعتبر خطرا محتملا يهدد الأرض.

ووفقا لوكالة “سبوتينك” فقد تمكنت “ناسا” من تصوير الدوران الكامل للكويكب بمساعدة المركبة الفضائية “أوزيريس ركس”، التي تستخدم لإيصال عينات التربة من الكويكب.

وكتبت “ناسا” على “تويتر”: “مرحبا، الكويكب بينو. لقد قطعت مركبتنا الفضائية “أوزيريس ركس” أكثر من ملياري ميل لمقابلتك”.

وبحسب الوكالة، فإنها تعتزم دراسة الكويكب خلال عام تقريبا، وسيأخذ مسبار الفضاء عينات بينو بعد ذلك لمزيد من البحث من قبل العلماء. ومن المقرر، عودة “أوزيريس ركس” إلى الأرض في سبتمبر من عام 2023.

وقد تم اكتشاف الجرم السماوي، الذي يبلغ حجمه 500 مترا من قبل علماء معهد ماساتشوستس التكنولوجي. ووفقا لحسابات الخبراء فسوف يقترب من الأرض في عام 2182. ويعتبر بينو منذ عام 2013، أخطر كويكب على الأرض، بعد أن فقد كويكب أبوفيس هذا اللقب.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

علماء يحذرون من اصطدام الأرض بـ«أجسام قريبة»

علماء يحذرون من اصطدام الأرض بـ«أجسام قريبة»

ما الذي سيحدث إذا أطلقت رصاصة في الفضاء؟.. رد الفعل مفاجئ

ما الذي سيحدث إذا أطلقت رصاصة في الفضاء؟.. رد الفعل مفاجئ

شاهد.. لحظة انشقاق الأرض إثر الزلازل الأخير في إندونيسيا

شاهد.. لحظة انشقاق الأرض إثر الزلازل الأخير في إندونيسيا

بالصور.. من ينقذ أهالي المجمعة بالرياض من خطر «تقاطع الموت»؟

بالصور.. من ينقذ أهالي المجمعة بالرياض من خطر «تقاطع الموت»؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>