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تجنبا للمضاعفات.. أهم طرق علاج التهاب المرارة

تجنبا للمضاعفات.. أهم طرق علاج التهاب المرارة
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تواصل – وكالات:

المرارة عضو صغير يوجد أسفل الكبد وتقوم بدور وظيفى مهم، وهو تخزين العصارةً الهاضمة التى تُفرز فى الأمعاء الدقيقة (العصارة الصفراوية).

وعند التهاب المرارة تحدث مشكلات فى القناة الصفراوية ، وإذا لم يتم علاجها قد تسبب الأورام والأمراض الخطيرة وبعض حالات العدوى.

ويمكن أن يؤدى التهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة فى بعض الأحيان، مثل تمزق المرارة، فى حالة عدم معالجته، أما علاج التهاب المرارة فغالبا ما يشتمل على استئصال المرارة.

ووفقا للموقع الطبى ” medicalnewstoday ، يلجأ العديد من الأشخاص المصابين بالحصى المرارية إلى جراحة لإخراج المرارة، و هناك نوعان مختلفان من العمليات:

ـ استئصال المرارة بالمنظار: وهو الإجراء الأكثر شيوعًا.

ـ فتح لاستئصال المرارة: يقوم الجراح بعمل جروح أكبر في البطن لإزالة المرارة، وقتها يبقى المريض في المستشفى لبضعة أيام بعد العملية.

هل يمكن علاج الحصوات المرارية دون جراحة؟

بناء على فحص الطبيب وإذا كانت الحالة لا تستدعى الخضوع للجراحة، يمكن للأدوية التى تعمل عن طريق إذابة حجارة الكوليسترول المساهمة فى علاج التهاب المرارة، ولكن قد تعانى من الإسهال الخفيف كتأثير جانبي للدواء.

والجانب السلبي من استخدام أي من الأدوية هو أنه قد تضطر إلى اتخاذها لسنوات لإذابة الحصوات من المرارة تماما ، والتي قد تعود بعد التوقف عن تناول الدواء.
طرق الوقاية من التهاب المرارة

يمكن تقليل خطر التهاب المرارة عن طريق اتباع الخطوات التالية لمنع حصى المرارة:

ـ فقدان الوزن ببطء لأن نزول الوزن سريعا يمكن أن يزيد من خطر تكون حصى فى المرارة.

ـ الاعتماد على نظام غذائى صحى غنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والألياف.

ـ ممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن صحى لمنع تكون الحصوات.

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