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بيع عقارات بـ203 ملايين ريال في المزاد الثالث لممتلكات «معن الصانع»

بيع عقارات بـ203 ملايين ريال في المزاد الثالث لممتلكات «معن الصانع»
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تواصل- فريق التحرير:

شهد المزاد الثالث الذي عُقد الأحد الماضي لبيع ممتلكات رجل الأعمال معن الصانع، بيع 10 عقارات وأراض تضم مجمعات سكنية وتجارية ومستودعات في مدينة الخبر بأكثر من 203 ملايين ريال.

وكان المزادان الأول والثاني قد شهدا بيع 1142 سيارة وشاحنة ومعدة ثقيلة مملوكة لمجموعة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات التي يمتلكها الصانع، بحصيلة بلغت 125 مليون ريال، تم تخصيصها لسداد مستحقات وأجور العاملين في المجموعة.

وأوضح رئيس تكتل اتقان عبدالعزيز الرشيد، أن المزاد الذي عُقد أول أمس هو الثالث ضمن 7 مزادات مقرر إقامتها لسداد مديونيات الصانع، مشيراً إلى أن المزاد الرابع سيُعقد الشهر المقبل يناير 2019، وسيكون مخصصاً لبيع 12 عقاراً في الخبر والدمام، وسيليه مزادات أخرى لبيع أصول في الرياض وجدة وينبع.

يُذكر أن حصيلة هذه المزادات، التي أسندتها محكمة التنفيذ إلى تكتل “إتقان العقارية”، ستُستخدم لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات ‏المالية، والمقدرة ‏بنحو 16 مليار ريال.

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