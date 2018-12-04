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القيادة تهنئ ملك تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ ملك تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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