لتحقيق أقصى استفادة.. إليك أهم ميزات «iOS 12.1»

تواصل – وكالات:

يجلب “iOS 12.1” معه المزيد من التحسينات وإصلاح الأخطاء وميزات جديدة يمكن للمستخدم الاستفادة منها في آي فون وآي باد.

نستعرض أهم الميزات الجديدة التي ستساعدك في تحقيق أقصى استفادة من آي فون وآي باد:

في البداية إذا لم يكن “iOS 12.1” مثبتاً على جهازك حتى الآن فإليك كيفية الحصول عليه:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على قسم عام General

• اضغط على خيار Software Update، ومن هنا ستحصل على آخر تحديث متاح لنظام التشغيل آي أو إس وهو iOS 12.1

ستحتاج إلى اتصال واي فاي Wi-Fi وبطارية يزيد شحنها عن 50%، أو توصيل الجهاز بالشاحن – دائمًا ما يُوصي بتوصيل الأجهزة بشاحن أثناء عملية التحديث



تغيير إعدادات الخصوصية:

أول شيء يجب أن تقوم به بعد تثبيت iOS 12.1 هو تعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بك من أجل تأمين بياناتك بشكل أفضل، وذلك من خلال تعيين رمز مرور قوي، واستخدام ميزة الملء التلقائي لكلمة المرور، وتشغيل التحديثات التلقائية لنظام التشغيل iOS، وتعيين الحماية من الهجمات، والتحقق من إعادة استخدام كلمة المرور، وغير ذلك الكثير.

الميزات الجديدة في iOS 12.1:

1- ميزة إجراء مكالمات فيديو جماعية في فيس تايم

تسمح هذه الميزة بإجراء مكالمات دردشة جماعية Group FaceTime تدعم ما يصل إلى 32 شخص بشكل متزامن مع استخدام أقنعة أنيموجي Animoji وميموجي Memoji.

تعتبر ميزة المالكالمات الجماعية في تطبيق فيس تايم سهلة الاستخدام، ولكن للاستمتاع بها يجب على جميع المشاركين تثبيت نظام التشغيل iOS 12.1، كما أن هناك طريقتان لبدء مكالمة جماعية، الأولى من خلال تطبيق FaceTime، والثانية من خلال تطبيق الرسائل Messages app.

2- إمكانية الوصول لمعلومات استخدام البيانات على مستوى التطبيق:

فيما سبق كان يمكن لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس الوصول إلى التطبيقات التي تستهلك البطارية، ولكن الجديد الذي أضافته آبل في إصدار iOS 12.1 هي ميزة جديدة تتيح لك معرفة التطبيقات التي تستهلك الكثير من بيانات الهاتف ويمكنك القيام بذلك من خلال ما يلي:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على الهاتف الخلوي Cellular ومن هنا يمكنك الإطلاع على معدل استخدام كل تطبيق لبيانات الهاتف

3- ميزة عمل الشريحة الثنائية eSIM لجهاز iPhone XS و iPhone XS Max:

مع إصدار iOS 12.1 أصبح من الممكن استخدام شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM جنبًا إلى جنب مع شرائح الاتصال التقليدية SIM، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع ما إذا كان مشغل شبكة الهاتف يدعمها، وحتى الآن أكدت شبكات كل من T-Mobile وVerizon وAT&T دعمها لميزة eSIM.

4- إتاحة أكثر من 70 رمز تعبيري emoji جديد:

يتضمن الإصدار الجديد إضافة 70 رمز تعبيري جديد والتي تم الإعلان سابقًا أنها ستكون متاحة بلوحات مفاتيح أجهزة نظام التشغيل iOS، وللحصول على هذه الرموز التعبيرية الجديدة يجب عليك التحديث إلى إصدار iOS 12.1.

5– إعادة تصميم تطبيق الخرائط

في إصدار iOS 12.1 قامت بإعادة تصميم تطبيق الخرائط ، كما دعم تطبيق CarPlay تطبيقات التنقل التابعة لجهات خارجية بدلاً من الاعتماد على Apple Maps. ليمكنك البحث عن الأماكن، ومعلومات حركة المرور، والطرق البديلة، والمزيد مباشرة من شاشة السيارة المدمجة. وتشمل الميزات الأخرى إمكانية الوصول إلى القوائم للانتقال إلى بعض المواقع المفضلة لديك، وتحديثات حركة المرور بين العمل والمنزل إذا قمت بتفعيل ذلك في إعدادات تنقلاتك.

6- إتاحة ميزة مشاركة الموقع الجغرافي تلقائياً مع مراكز خدمة الطوارئ

يدعم الإصدار الأخير من نظام التشغيل آي أو إس ميزة جديدة ستجعل من السهل تحديد موقع مستخدمي آي فون وآي باد في حالات الطوارئ، حيث توفر للأشخاص الذين سيتصلون بخدمة الطوارئ باستخدام أجهزة آي فون وآي باد إمكانية مشاركة بيانات مواقعهم الجغرافية بشكل تلقائي وآمن مع مراكز تلقى مكالمات الطوارئ. مما سيساهم في تقليل الوقت المخصص للوصول لضحايا حادث أو جريمة أو حريق أو حالات الطوارئ الصحية، وهذا سيساعد كثيرًا في إنقاذ المزيد من الأرواح.

7- إضافة تحسينات على وضع التصوير Portrait Mode

يتمثل التغيير الرئيسي في الكاميرا تحسين وضع التصوير Portrait Mode مع ميزة التحكم في العمق على كاميرا TrueDepth لصور السيلفي، والتي تتضمن Memoji ودعم تتبع الوجه بشكل أسرع لتطبيقات ARKit التابعة لجهات خارجية.