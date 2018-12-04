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«أودي» تطلق مركبة طائرة

«أودي» تطلق مركبة طائرة
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تواصل – وكالات:

تتعاون شركة أودي للسيارات مع شركة إيرباص للطائرات، على تطوير مركبة هجينة، قد تغير مفاهيم النقل في المستقبل.

وتتألف المركبة من 3 أجزاء رئيسة، منصة بأربع عجلات تعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وكبسولة يمكن وضعها فوقها لتتحول إلى سيارة كهربائية صغيرة، ومنصة مروحية قادرة على حمل الكبسولة لتشكل معها طائرة نقل صغيرة، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وزودت جميع أجزاء المركبة بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتمكنها من التحرك براً أو جواً عبر أنظمة التوجيه الذاتي، إذ يمكن تحديد مسار المركبة مسبقاً من قبل الراكب نفسه، ويمكن لطرف آخر التحكم بحركتها عن بعد.

ويرى الخبراء في هذه المركبة حلاً ثورياً لمعالجة مشاكل الازدحام في المدن الكبيرة، فعندما ستكون الطرقات والشوارع مزدحمة، يمكن لراكبها أن يقلع في الهواء متجاوزاً الازدحام بكل سهولة.

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