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«مكافحة التطرف» تدشن حسابها في «تويتر».. وهذه أولى تغريداتها

«مكافحة التطرف» تدشن حسابها في «تويتر».. وهذه أولى تغريداتها
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تواصل- فريق التحرير:

دشنت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحساب أولى التغريدات مساء أمس الإثنين، تتضمن مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي قال فيها: “لا مكان بيننا لمتشددٍ يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل العقيدة السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمنحلٍ يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يُسرِ الدين لنشر أهدافه”.

ونشر في التغريدة الثانية عبارة لولي العهد بشأن مكافحة التطرف، والتي قال فيها: “سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.

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