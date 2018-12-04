الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

توقعات الطقس: الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار غزيرة

توقعات الطقس: الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار غزيرة
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مناطق تبوك ، الجوف ، حائل والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و الأوسط و غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق

توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق

خبير طقس: المملكة تودع حالة الاستقرار المناخي.. حزام سحابي وأمطار

خبير طقس: المملكة تودع حالة الاستقرار المناخي.. حزام سحابي وأمطار

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد
مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>