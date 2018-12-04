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شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة
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تواصل – واس:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل مقتل أحد المطلوبين أمنياً أثناء تواجده بمقر سكنه في جدة يوم أمس الأحد.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء تواجده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًا في محاولة الفرار من رجال الأمن، حيث تمت متابعته وبمطالبته بتسليم نفسه، استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار مما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل ونتج عن ذلك مقتله، وقد تعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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